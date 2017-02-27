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27.02.17 / 18:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Покупка Минфином валюты может ослабить рубль – глава ВТБ

Рубль может ослабеть примерно на 5%

глава втбПокупка Минфином России валюты может ослабить рубль. Об этом в понедельник заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

«При планируемой цене на нефть $55 за баррель объем закупок Министерством финансов валюты может привести к потенциальному ослаблению стоимости рубля примерно на 5%», — сказал Костин.

Он также подчеркнул, что ВТБ наблюдает ряд факторов, которые работают в сторону укрепления рубля.

Отметим, ранее Минфин объявил о намерении проводить куплю-продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Это позволит усилить стабильность и предсказуемость экономики, считают в министерстве. В феврале ведомство планировало закупить иностранной валюты на 113 млрд рублей.

По материалам: vesti.ru
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