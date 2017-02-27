Главу Колпино будут судить за разбой тринадцатилетней давности За похищение 1,4 млн рублей

Следственное управление СК по Петербургу направит в суд уголовное дело по факту мошенничества в отношении главы муниципального образования города Колпино Вадима Иванова за разбой, совершенный 13 лет назад. Ведомство сообщило об этом в понедельник.

По версии следствия, в 2003 году несколько человек, среди которых был Иванов, напали на женщину и похитили у нее более 1,4 млн рублей. В нападении участвовали пять человек, четверо из которых уже получили различные сроки лишения свободы.

Отметим, Иванова задержали в сентябре прошлого года. Он находится под арестом. В январе главу Колпино госпитализировали в больницу имени Гааза из-за пневмонии.