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27.02.17 / 10:03 Новости / Общество / Россия и мир / Экономика

Голодец заявила о несоответствии зарплат в РФ уровню квалификации работников

Зарплаты ниже, чем нужно

Голодец зарплаты

Фото АБН

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец считает, что в России зарплаты не соответствуют уровню квалификации сотрудников. Она заявила об этом в понедельник на одной из секций инвестфорума в Сочи.

Голодец рассказала, что оплата за работу у россиян существенно ниже, чем нужно. Дешевизна рабочей силы позволяет инвесторам не вкладываться в техническое перевооружение. Отсюда и отсутствие роста производительности труда, отметила вице-премьер.

Отметим, средняя зарплата в России в 2016 году составила 36,2 тыс. рублей. При этом по Москве она составляет 66,9 тыс. рублей. Самая высокая заработная плата по федеральным округам – в Центральном ФО, более 40 тыс. рублей. Самая низкая – в Северо-Кавказском, более 20 тыс. рублей.

По материалам: tass.ru
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