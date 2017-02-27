Голодец заявила о несоответствии зарплат в РФ уровню квалификации работников Зарплаты ниже, чем нужно

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец считает, что в России зарплаты не соответствуют уровню квалификации сотрудников. Она заявила об этом в понедельник на одной из секций инвестфорума в Сочи.

Голодец рассказала, что оплата за работу у россиян существенно ниже, чем нужно. Дешевизна рабочей силы позволяет инвесторам не вкладываться в техническое перевооружение. Отсюда и отсутствие роста производительности труда, отметила вице-премьер.

Отметим, средняя зарплата в России в 2016 году составила 36,2 тыс. рублей. При этом по Москве она составляет 66,9 тыс. рублей. Самая высокая заработная плата по федеральным округам – в Центральном ФО, более 40 тыс. рублей. Самая низкая – в Северо-Кавказском, более 20 тыс. рублей.