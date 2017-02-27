«Ингосстрах» увеличил чистую прибыль на 16% в 2016 году Показатель превысил 14 млрд рублей

«Ингосстрах» увеличил чистую прибыль по МСФО на 16% в прошлом году. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Чистая прибыль достигла 14,3 млрд рублей. Сборы «Ингосстраха» выросли до 91,2 млрд рублей (на 15% год к году). Общий объем выплат составил 42 млрд рублей.

Добавим, чистая прибыль «Ингосстраха» в 2015 году составила 12,3 млрд рублей. Компания входит в десятку крупнейших российских страховщиков. В октябре прошлого года международное агентство S&Р Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости «Ингосстраха» на уровне BB+.