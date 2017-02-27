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27.02.17 / 12:50 Новости / Общество / Россия и мир

На развитие беспилотных «Камазов» потратят 400 млн рублей

В 2017 году

камаз беспилот

Фото АБН

«Камаз» потратит на беспилотные грузовики 400 млн рублей. Об этом в понедельник рассказал глава компании Сергей Когонин.

Ранее Когонин рассказал, что на развитие беспилотного автотранспорта в России будет потрачено около 7 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей будут бюджетными.

Остальную сумму вложат участники рабочей группы AutoNet. Предполагается, что отечественные беспилотники выйдут на глобальный рынок к 2025 году.

Ранее стало известно, что «Камаз» и «Яндекс подписали соглашение о сотрудничестве. Компании займутся разработкой системы полуавтономного управления.

По материалам: tass.ru

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