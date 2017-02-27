На развитие беспилотных «Камазов» потратят 400 млн рублей В 2017 году

«Камаз» потратит на беспилотные грузовики 400 млн рублей. Об этом в понедельник рассказал глава компании Сергей Когонин.

Ранее Когонин рассказал, что на развитие беспилотного автотранспорта в России будет потрачено около 7 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей будут бюджетными.

Остальную сумму вложат участники рабочей группы AutoNet. Предполагается, что отечественные беспилотники выйдут на глобальный рынок к 2025 году.

Ранее стало известно, что «Камаз» и «Яндекс подписали соглашение о сотрудничестве. Компании займутся разработкой системы полуавтономного управления.