Кандидат на пост министра ВМС США отказался от должности Им был Филип Билден

Кандидат на пост министра ВМС США отказался от должности. Об этом в понедельник заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Офицер военной разведки в отставке и бизнесмен Филип Билден не принял должность министра ВМС США. По словам Мэттиса, решение связано с возможным конфликтом личных и профессиональных интересов.

Ранее кандидатуру Филипа Билдена на пост министра ВМС предложил Дональд Трамп. Президент охарактеризовал его как очень успешного бизнесмена, обладающего стратегическим видением, который сможет навести порядок в своем ведомстве. В администрации добавили, что Билден сведущ в вопросах информационной безопасности и азиатского региона

Напомним, Филип Билден стал вторым кандидатом президента, отказавшимся от поста минобороны. Ранее Винсент Виола не принял предложение занять пост главы сухопутных войск. Причиной отказа также стал вероятный конфликт интересов.