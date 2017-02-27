Китай планирует запустить к концу 2018 году новую ракету-носитель для спутников В разработке модель Чанчжэн-8

Китай планирует запустить к концу 2018 году новую ракету-носитель для спутников. Об этом в понедельник сообщили местные СМИ.

Ведущий в Китае производитель ракет-носителей China Academy of Launch Vehicle Technology разрабатывает новейшую ракету-носитель для осуществления коммерческих пусков. Глава отдела по разработке Ли Тунъюй заявил, что на разработку понадобится три года, а тестовый запуск может состояться уже в конце 2018 года.

Чанчжэн-8 будет иметь среднюю грузоподъемность: до 4,5 метротонн на солнечносинхронную орбиту и до 2,5 метротонн на геосинхронную орбиту. Модель будет основана на Чанчжэн-7, Чанчжэн-5 и Чанчжэн-3А.

Напомним, Китай является третьей космической сверхдержавой после России и США. На территории КНР располагаются три действующих космодрома, один строится.