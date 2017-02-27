Более 14 тыс. человек воспользовались станцией «Крестовский остров» после концерта «Радио Зенит» Станция работала до половины второго ночи

Более 14 тыс. человек воспользовались станцией метро «Крестовский остров» после концерта на «Санкт-Петербург Арене». Об этом ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил в понедельник.

Станция «Крестовский остров» в ночь на 23 февраля продлила время работы до 01:30. После концерта 4,9 тыс. человек прошли с помощью электронного кошелька, еще 4,8 тыс. человек приобрели жетоны.

Отметим, 22 февраля на новом стадионе прошел фестиваль «Радио Зенит». На мероприятии присутствовали 35 тыс. зрителей.

Общественным транспортом на концерт добирался вице-губернатор Игорь Албин. В метрополитене он ехал от «Приморской» до «Петроградской», затем – на наземном транспорте. Таким же образом на «Санкт-Петербург Арену» будут добираться большинство зрителей во время Кубка Конфедераций по футболу.