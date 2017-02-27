Кронштадтский морской завод оспорит претензии УФАС по ремонту крейсера «Аврора» Хочет признать их незаконными

Кронштадтский морской завод оспорит претензии Управления ФАС по Петербургу по ремонту крейсера «Аврора». Организация сообщила об этом в понедельник.

В начале февраля завод подал заявление в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Предприятие требует признать незаконными предприсания УФАС, которые антимонопльный орган выдал посл проверки госконтракта на ремонт крейсера «Аврора».

Напомним, проверка завершилась осенью прошлого года. По ее результатам УФАС заявило о нарушениях на 16 млн рублей. Антимонопольный орган установил, что эти деньги, предназначавшиеся для «Авроры», завод потратил на собственные нужды.