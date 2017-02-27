Кронштадтский морской завод оспорит претензии УФАС по ремонту крейсера «Аврора»

Кронштадтский морской завод оспорит претензии Управления ФАС по Петербургу по ремонту крейсера «Аврора». Организация сообщила об этом в понедельник.
В начале февраля завод подал заявление в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Предприятие требует признать незаконными предприсания УФАС, которые антимонопльный орган выдал посл проверки госконтракта на ремонт крейсера «Аврора».
Напомним, проверка завершилась осенью прошлого года. По ее результатам УФАС заявило о нарушениях на 16 млн рублей. Антимонопольный орган установил, что эти деньги, предназначавшиеся для «Авроры», завод потратил на собственные нужды.