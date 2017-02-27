Фильм «Защитники» стал лидером кинопроката В выходные

В минувшие выходные лидером проката стал фильм Сарика Андреасяна «Защитники». Такие данные в понедельник опубликовал портал kinobusiness.com.

За прошлые выходные фильм собрал 221 млн рублей. В тройку также вошли боевик «Великая стена» и комедия «Гуляй, Вася!».

«Великая стена» с Мэттом Дэймоном заработала 191 млн рублей за уик-энд и полмиллиарда рублей за две недели в прокате. «Гуляй, Вася!» Романа Каримова заняла третью строчку с результатом в 85,3 млн рублей. Комедия заработала 223 млн рублей за неделю проката. В четверку также вошел фильм «Обитель зла: последняя глава», который заработал 223 млн рублей за две недели проката.