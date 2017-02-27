«Зенит» не уволит Луческу до конца сезона – Источник Несмотря на поражения в кубке России и Лиге Европы

«Зенит» не уволит румынского тренера Мирчу Луческу до конца этого футбольного сезона. Об этом АБН в понедельник сообщил источник, близкий к руководству петербургского клуба.

По его словам, в «Зените» недовольны работой Луческу из-за поражений в Кубке России и Лиге Европы. Но румынского специалиста оставят на посту главного тренера, если «Зенит» выиграет чемпионат России.

Отметим, «Зенит» покинул Кубок России после поражения в 1/8 финала от махачкалинского «Анжи» со счетом 4-0. Из Лиги Европы петербуржцы вылетели после двухматчевого противостояния с бельгийским «Андерлехтом» в этом феврале. А в текущем чемпионате страны «Зенит» после 17 туров отстает от «Спартака» на пять очков.