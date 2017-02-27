Лучшие планшеты с клавиатурой

Планшет — мобильный компьютер, который выручает в любой ситуации.

Портал http://russia.aport.ru/ сформировал список наиболее популярных и востребованных планшетов.

Microsoft Surface Pro 4

Microsoft в 2015 году предложила интересную модель Surface Pro 4. По своим характеристикам устройство считается достойной моделью, работает на базе OC Windows 10 Pro, процессор Intel Core i5 — Skylake, оперативки 4 ГБ, дисплей 12,3 дюйма с разрешением 2736 x 1824ppi, 2 камеры 8 и 5 МП, стилус — одним словом, имеет все, чтобы стать достойной заменой ноутбука.

ASUS Transformer Pad

Это, пожалуй, главная модель планшета в приведенном рейтинге. Нужно сказать, этот мощный планшет имеет съемную клавиатуру и серьезные характеристики 4-ядерный процессор Nvidia Tegra 3, который обеспечивает максимум производительности, а также 16 ГБ встроенной памяти и 1 ГБ ОЗУ, разрешение экрана 1280×800 пикселей. Одним словом, современный планшет с достойным разрешением, большим разнообразием портов, беспроводным модулем 3G.

Lenovo Miix

От производителя Lenovo на рынке за последние годы поступило несколько интересных новых моделей планшетов, которые без сомнения достойны внимания, одно из этих устройств — Lenovo Miix2. В планшете установлена ОС Windows, в распоряжении пользователя 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ ОЗУ, разрешение экрана 1920×1080 пикселей. Привлекает дизайн, качество экрана, клавиатура и стилус в комплекте, блок питания скромных размеров.

Microsoft Surface Pro 4

К концу осени 2015 года на рынке стали появляться новые устройства iPad от компании Apple. У этого планшета имеется диагональ экрана 12,9 дюймов, установлен чипсет А9Х, что делает его более производительным, если сравнивать с предыдущими моделями. Из-за съемной клавиатуры у планшета его внешний вид схож с серией Surface от компании Microsoft.

Microsoft Surface Pro 3

В 2015 году производитель выпустил интересную модель с емким процессором, который доступен в нескольких вариантах: Intel M3, i5 или i5. В зависимости от модели планшет комплектуется 4 ГБ ОЗУ и более. 12-дюймовый планшет вполне может стать заменой ноутбука.

HP Spectre x360

Ультратонкая модель с огромными возможностями. Доступны сразу несколько вариантов: ОЗУ 4 — 16 ГБ, ПЗУ 128-512 ГБ, разрешение экрана — 1920×1080—3840×2160 пикселей. Время автономной работы составляет около 8 часов, модель можно использовать как планшет и как ноутбук. По словам экспертов, он составляет серьезную конкуренцию даже моделям Apple.