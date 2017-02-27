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27.02.17 / 18:00 Новости / Россия и мир / Спорт

РФС: «Лужники» сдадут в эксплуатацию в июне 2017 года

В матче открытия сборная России сыграет с одним из южноамериканских грандов

ЛужникиОбновленный футбольный «Лужники» сдадут в эксплуатацию в июне 2017 года. Об этом АБН рассказали в российском футбольном союзе в понедельник.

Как утверждают футбольные чиновники, матч открытия назначен на ноябрь 2017 года. В РФС сообщили, что соперником сборной России с большой вероятностью может стать либо сборная Бразилии, либо сборная Аргентины.

Отметим, реконструкция стадиона длится около четырех лет. Как отмечают строители, арена готова на 95%. Бюджет реконструкции составил $409 млн. На стадионе убрали беговые дорожки и увеличили количество мест.

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