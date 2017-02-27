Банк МБСП предоставил «Мосметрострою» банковскую гарантию на 360 млн рублей На 15 месяцев

«Международный банк Санкт-Петербург» предоставил компании «Мосметрострой» банковскую гарантию в размере 360 млн рублей. Кредитно-финансовая организация сообщила об этом в понедельник.

Банковская гарантия выделена на 15 месяцев. Она нужна «Мосметрострою», чтобы обеспечить обязательства по разработке проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ северного вестибюля станции метро «Ленинский проспект».

Отметим, банк МБСП создан в Петербурге в 1989 году. С 1999 года работает под брендом «МБСП».

Добавим, «Мосметрострой» работает с 1931 года. Организация занимается строительством московского метрополитена. До 2020 года в столице планируется открыть 79 новых станций метро.