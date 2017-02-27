Медведев рассказал об отсутствии безработицы в России «Положение на рынке труда стабильно»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, что в России нет безработицы. Об этом он заявил в понедельник, выступая на форуме в Сочи.

Также глава правительства заметил, что на рынке труда стабильная ситуация. В дальнейших планах – преодоление демографических ограничений. Их причиной Медведев называет провал рождаемости 90-х годов.

Отметим, ранее вице-премьер России Ольга Голодец сказала. Что в России недооценена рабочая сила. Людям обычно платят меньше. Чем они того заслуживают, считает Голодец.

В январе 2017 года, по данным Росстата, общая численность безработных в России выросла за месяц на 185 тыс. человек. Всего безработных в России теперь 4,3 млн человек.