Медведев: Россия справилась с кризисом А ВВП прекратил падать

Экономика России справилась с кризисом, вызванным мировыми проблемами. Об этом в понедельник заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что о преодолении кризиса можно говорить уже «твердо». Кроме того, Медведев сказал, что ВВП РФ перестал падать.

В Сочи в понедельник открылся инвестиционный форум. В рамках форума зампред ВЭБ Андрей Клепач заявил, что ожидает роста ВВП по итогам года до 1,2%. Глава МЭР Максим Орешкин высказался оптимистичнее: он ждет роста в 2%. Ранее министр финансов России Антон Силуанов сказал, что ВВП может вырасти по итогам года на 1-1,2%. При этом в плане Минфина стоит отметка в 0,6%.