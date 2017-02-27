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27.02.17 / 15:59 Новости / Россия и мир

Медведев: Россия справилась с кризисом

А ВВП прекратил падать

Медведев кризис

Коллаж АБН

Экономика России справилась с кризисом, вызванным мировыми проблемами. Об этом в понедельник заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что о преодолении кризиса можно говорить уже «твердо». Кроме того, Медведев сказал, что ВВП РФ перестал падать.

В Сочи в понедельник открылся инвестиционный форум. В рамках форума зампред ВЭБ Андрей Клепач заявил, что ожидает роста ВВП по итогам года до 1,2%. Глава МЭР Максим Орешкин высказался оптимистичнее: он ждет роста в 2%. Ранее министр финансов России Антон Силуанов сказал, что ВВП может вырасти по итогам года на 1-1,2%. При этом в плане Минфина стоит отметка в 0,6%.

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