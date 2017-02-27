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27.02.17 / 22:53 Новости / Общество / Россия и мир

Минстрой может изменить закон о статусе столицы для расселения «хрущевок»

Расселять можно лишь из аварийного жилья

собянин в зарядьеМинстрой может изменить закон о статусе столицы для расселения московских «хрущевок». Об этом рассказал глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень.

По словам министра, в настоящее время расселению подлежат лишь те дома, которые признали аварийными. Однако большинство старых зданий признают ветхими, а не аварийными. Из-за этого в министерстве хотят внести поправки в закон. Мень сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин считал стоимость капитального ремонта ветхих домой, и она получалась совсем немного ниже, чем затраты на снос и постройку новых сооружений.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил Сергею Собянину ликвидировать «хрущевки», а на их мете построить новые дома. Согласно оценкам, власти планируют снести 25 млн кв. метров жилплощади, где проживают более полутора миллиона человек. Собянин заявил, что Москва имеет необходимый финансовый запас прочности для осуществления такого проекта.

По материалам: tass.ru
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