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27.02.17 / 23:58 Новости / Россия и мир

Mozilla купила сервис отложенного чтения Pocket

Стоимость сделки не оглашается

mozillaMozilla купила сервис отложенного чтения Pocket. Компания сообщила об этом в понедельник.

По данным пресс-релиза, Pocket дополнит новую линейку продуктов наряду с Firefox. Официально «Read it later», Inc. (разработчик Pocket) станет дочерней компанией Mozilla, но разработчики продолжат самостоятельную разработку проекта. Также разработчики Pocket сообщили, что приняли такое решение после года совместного сотрудничества по интеграции сервиса с браузером Firefox. Стоимость сделки не оглашается.

Напомним, Mozilla – проект с открытым исходным кодом. Компания на интернет рынке уже более 15 лет и позиционирует себя как пионер и защитник открытой сети. Основным продуктом Mozilla является браузер Firefox. Pocket – сервис отложенного чтения, насчитывающий более 10 млн активных пользователей и интегрированный в ведущие приложения, включая Twitter.

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