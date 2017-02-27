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27.02.17 / 17:21 Новости / Россия и мир / Финансы

Чистая прибыль ПАО «МРСК Центра и Приволжья» составила 3,1 млрд рублей

Выручка достигла 78,48 млн рублей

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» получило чистую прибыль в 3,1 млрд рублей в прошлом году. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Выручка «МРСК Центра и Приволжья» составила 78,48 млн рублей по итогам 2016 года. Значение показателя EBITDA выросло на 27,2% до 13,33 млн рублей.

Отметим, совокупные активы компании на 31 декабря 2016 года составили 91,98 млн рублей. «МРСК Центра и Приволжья» — дочернее общество «Россетей». Компания является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в республике Марий Эл и Удмуртской республике.

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