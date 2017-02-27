На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил трехкилометровый столб пепла Шлейф растянулся на 95 км

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил трехкилометровый столб пепла. Об этом в понедельник сообщили в региональном МЧС.

Согласно спутниковым данным, утром в понедельник на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. Высота столба составила до трех километров. Шлейф растянулся на 95 км на восток в сторону залива Озерновский. Населенных пунктов в зоне опасности пепла нет.

Также МЧС передает, что туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано. Шивелучу присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Напомним, что на полуострове Камчатка находятся около 30 действующих вулканов. Шивелуч относится к крупнейшим из них. МЧС по Камчатскому краю публикует предупреждения о вулканической активности и памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях.