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27.02.17 / 02:57 Новости / Общество / Россия и мир

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил трехкилометровый столб пепла

Шлейф растянулся на 95 км

Шивелуч вулкан камчаткаНа Камчатке вулкан Шивелуч выбросил трехкилометровый столб пепла. Об этом в понедельник сообщили в региональном МЧС.

Согласно спутниковым данным, утром в понедельник на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. Высота столба составила до трех километров. Шлейф растянулся на 95 км на восток в сторону залива Озерновский. Населенных пунктов в зоне опасности пепла нет.

Также МЧС передает, что туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано. Шивелучу присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Напомним, что на полуострове Камчатка находятся около 30 действующих вулканов. Шивелуч относится к крупнейшим из них. МЧС по Камчатскому краю публикует предупреждения о вулканической активности и памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях.

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