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27.02.17 / 14:54 Новости / Общество / Россия и мир

Nissan отзывает 33,2 автомобилей Qashqai

Из-за возможности утечки тормозной жидкости

nissan отзываетNissan отзовет 33 275 Nissan Qashqai. Об этом в Росстандарте рассказали в понедельник.

Nissan планирует отозвать авто, произведенные с 23 сентября 2013 года по 26 мая 2016 года. У этих кроссоверов могут возникнуть проблемы с утечкой тормозной жидкости из-за недостаточной жесткости подкрылок задней колесной арки.

Ранее стало известно о выходе на рынок Qashqai 2017 года выпуска. В линейке появилась специальная версия Quantum Edition. Она будет представлена в двух комплектациях, QE и QE+.  Все новые авто оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

В конце февраля стало известно об уходе главы Nissan Карлоса Гона. Новым главой компании станет  Хирото Саикава.

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