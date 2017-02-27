Nissan отзывает 33,2 автомобилей Qashqai Из-за возможности утечки тормозной жидкости

Nissan отзовет 33 275 Nissan Qashqai. Об этом в Росстандарте рассказали в понедельник.

Nissan планирует отозвать авто, произведенные с 23 сентября 2013 года по 26 мая 2016 года. У этих кроссоверов могут возникнуть проблемы с утечкой тормозной жидкости из-за недостаточной жесткости подкрылок задней колесной арки.

Ранее стало известно о выходе на рынок Qashqai 2017 года выпуска. В линейке появилась специальная версия Quantum Edition. Она будет представлена в двух комплектациях, QE и QE+. Все новые авто оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

В конце февраля стало известно об уходе главы Nissan Карлоса Гона. Новым главой компании станет Хирото Саикава.