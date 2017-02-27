Демонтаж новогодних украшений в Петербурге затянулся на месяц Планировали снять конструкции в январе

Срок демонтажа новогодних украшений в Петербурге продлили на месяц. Об этом АБН рассказали в правительстве Петербурга в понедельник.

Работы по демонтажу конструкций начались 15 января. Изначально конструкции планировали снять до конца января этого года. Однако теперь срок работ продлили до конца февраля.

Отметим, в понедельник демонтаж украшений Дворцового моста перекрыл дорогу пешеходам. Металлическая конструкция, которую рабочие сняли с фонаря, перегородила путь пешеходам, и им пришлось выходить на проезжую часть. Еще одна конструкция затруднила движение у пешеходного перехода напротив Адмиралтейства.