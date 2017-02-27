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27.02.17 / 20:11 Новости / Россия и мир

Объем производства продукции аквакультуры в России вырос до 205 тыс. тонн в 2016 году

На первом месте по объему производства находится Южный Федеральный округ

Объем аквакультуры

Фото: ru.all.biz

Объем производства продукции аквакультуры в России вырос до 205 тыс. тонн в 2016 году. Об этом в понедельник сообщили в Росрыболовстве.

Рост показателя составил 15,3% год к году. На первом месте по объему производства аквакультуры находится Южный федеральный округ, где выращено 63,5 тыс. тонн товарной продукции. В Северо-Западном федеральном округе выращено 37, 2 тыс. тонн товарной продукции и 7,1 тыс. тонн рыбопосадочного материала. Наибольшие объемы приходятся на Республику Карелия – 14,74 тыс. тонн и Мурманскую область – 13,7 тыс. тонн.

Добавим, в топ-5 по объему производства входят карп – более 62 тыс. тонн, толстолобик – около 39 тыс. тонн, форель – 28,4 тыс. тонн, семга (атлантический лосось) – 13 тыс. тонн, амур – более 6 тыс. тонн. Производство гребешка составило более 3,7 тыс. тонн, осетра – более 1,5 тыс. тонн, стерляди – 307 тонн (всего осетровых видов рыб – 2,5 тыс. тонн), мидий – 418 тонн, устриц – 216 тонн.

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