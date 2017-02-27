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27.02.17 / 09:29 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Политика

Общественную палату Петербурга сформируют к апрелю

Начнут 1 марта

Общественная палата ПетербургПроцесс формирования первого состава обновленной общественной палаты Петербурга закончится к началу апреля. Принять постановление об инициации соответствующей процедуры ЗакСу рекомендовал парламентский комитет по законодательству, передает корреспондент АБН.

Процедуру инициации ЗакС запустит 1 марта. Срок формирования Общественной палаты — 21 день. Отбором членов палаты от ЗакСа займется комитет по законодательству во главе с «единороссом» Денисом Четырбоком.

Напомним, ранее Смольный сформировал комиссию по предварительному рассмотрению кандидатов в члены общественной палаты Петербурга. Ее возглавил вице-губернатор Александр Говорунов.

Новый закон об Общественной палате действует в Петербурге с 1 января. Он был принят в конце прошлого года.

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