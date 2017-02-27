Минфин выпустит ОФЗ для населения в апреле Со средней доходностью 8,5%

Министерство финансов РФ запустит в апреле выпуск облигаций федерального займа для населения. Об этом в понедельник заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Средняя доходность составит 8,5% годовых. Всего правительство выпустит ОФЗ для населения объемом до 20-30 млрд рублей в год. Ценные бумаги планируют выпускать раз в полгода.

Инвесторы могут вложить в одну бумагу до 30 тыс. рублей. При этом Силуанов пообещал, что доходность таких ОФЗ будет выше, чем у депозитов в банках. Также такие ценные бумаги не имеют рисков, поскольку полностью обеспечены государством.

Напомним, Минфин в 2016 году планировал разместить в ОФЗ 20 млрд рублей. В ЦБ объявляли, что номинал ОФЗ может начаться от 1 тыс. рублей. Одним из агентов может стать Сбербанк. Также в разработке ОФЗ намеревались принять участие «ВТБ24» и другие банки.