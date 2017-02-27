ОФЗ, Грузия и «Яндекс». Итоги понедельника

Совет Европы одобрил безвизовый режим с Грузией и пролонгировал санкции против Беларуси. Минфин выпустит ОФЗ для населения, ЛНР в марте перейдет на российский рубль. Еще «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний рунета, а ВТБ и «ВТБ24» сообщили о снижении ипотечных ставок. Таким был понедельник.

«Яндекс» опередил Mail.Ru Group и Avito в рейтинге самых дорогих компаний российских интернет-компаний Forbes. Издание оценило «Яндекс» в $7600 млн.

Совет Европы одобрил введение безвизового режима с Грузией. Либерализация визового режима распространится на тех граждан Грузии, которые отправляются в Евросоюз на срок до 1,5 месяцев в течение полугода.

Банки ВТБ и «ВТБ24» с 1 марта уменьшает ставки по ипотеке. Снижение ставок произойдет на 1,1%.

ЛНР в марте перейдет на российский рубль. Постановление подписано еще 21 февраля. Переход на российскую валюту совершают для стабилизации финансовой системы провозглашенной республики.

Сергей Калугин покидает пост главы «Ростелекома». Место Калугина скорее всего займет председатель правления ВТБ Михаил Осеевский.

Министерство финансов РФ запустит в апреле выпуск облигаций федерального займа для населения. Средняя доходность составит 8,5% годовых. Всего правительство выпустит ОФЗ для населения объемом до 20-30 млрд рублей в год.

Евросоюз продлил экономические санкции против Беларуси еще на год. Санкции продлили до 28 февраля 2018 года.