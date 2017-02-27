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27.02.17 / 12:01 Новости / Общество / Россия и мир

Около 80% российских дошкольников пользуются интернетом

В возрасте 4-6 лет

80% российских дошкольниковПочти 80% дошкольников в России пользуются интернетом. Об этом во вторник рассказала директор Фонда содействия развитию интернета Галина Солдатова.

Исследование показало, что в основном дошкольники неактивно пользуются интернетом: смотрят мультфильмы и играют. Около 15% детей также рассказали, что видели в интернете «всякие гадости».

Солдатова рассказала, что треть детей проводят в интернете по 8 часов в день. Она также подчеркнула, что обычно родители покупают гаджеты детям для обучения. Однако в дальнейшем дети получают планшеты в бесконтрольное пользование. По словам Солдатовой, детей до трех лет стоит максимально ограждать от любых гаджетов.

По материалам: kommersant.ru
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