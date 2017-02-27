Песков заявил о вероятном рассмотрении инициативы по отмене статьи о митингах О нарушении правил их проведения, также известной как «статья Дадина»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива об отмене уголовной статьи за нарушение правил проведения митингов, вероятно, будет рассмотрена. Об этом он сказал в понедельник.

Песков пояснил, что аналогичные инициативы должны рассматривать различные ведомства. Значит, и этой инициативе уделят внимание.

Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась за отмену статьи о митингах. Ее приняли в 2012 году. Первым осужденным по этом статье стал Ильдар Дадин. На прошлой неделе Верховный суд России решил, что Дадина нужно отпустить из колонии.