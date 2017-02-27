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27.02.17 / 14:30 Новости / Петербург и Ленобласть

Сделка по продаже 25% аэропорта «Пулково» завершится в марте

Инвесторы – ближневосточные партнеры

аэропорт пулковоСделка по продаже 25% петербургского аэропорта «Пулково» завершится в марте 2017 года. Об этом в понедельник сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Инвесторами выступили «ближневосточные партнеры», сказал Дмитриев. Он отметил, что доля составляет «около 25%».

Добавим, 100% акций «Пулково» принадлежат Петербургу. В 2010 году вступило в силу соглашение, согласно которому на 30 лет управляющей компанией аэропорта стало ООО «Вздушные ворота Северной Столицы». Это проект на основе государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств. Добавим, пассажиропоток «Пулково» в прошлом году составил 13,3 млн человек.

По материалам: tass.ru
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