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27.02.17 / 12:27 Новости / Петербург и Ленобласть

Производство петербургских автозаводов в январе выросло в 2,4 раза

На Петербург пришлось 32% всего авторынка России

Toyota

Фото АБН

Производство петербургских заводов Hyundai, Nissan и Toyota в январе выросло в 2,4 раза год к году. Об этом в понедельник сообщило аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

В течение января три петербургских завода выпустили 25,2 тыс. Легковых автомобилей. В целом на Петербург пришлось 32% всего автомобильного рынка России. При этом по итогам 2016 года доля составляла 25,6%.

Добавим, ранее аналитики «Auto-Dealer-СПб» спрогнозировали рост автомобильного производства в Петербурге в 2017 году минимум на 10%. В прошлом году оно сократилось на 9% и составило 281,5 тыс. легковых авто. При этом сокращение объемов производства происходит третий год подряд.

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