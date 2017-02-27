Производство петербургских автозаводов в январе выросло в 2,4 раза На Петербург пришлось 32% всего авторынка России

Производство петербургских заводов Hyundai, Nissan и Toyota в январе выросло в 2,4 раза год к году. Об этом в понедельник сообщило аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

В течение января три петербургских завода выпустили 25,2 тыс. Легковых автомобилей. В целом на Петербург пришлось 32% всего автомобильного рынка России. При этом по итогам 2016 года доля составляла 25,6%.

Добавим, ранее аналитики «Auto-Dealer-СПб» спрогнозировали рост автомобильного производства в Петербурге в 2017 году минимум на 10%. В прошлом году оно сократилось на 9% и составило 281,5 тыс. легковых авто. При этом сокращение объемов производства происходит третий год подряд.