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27.02.17 / 14:12 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге пройдут публичные слушания по строительству аэроэкспресса

С 27 февраля по 3 марта

АэроэкспрессВ Петербурге пройдут публичные слушания по строительству аэроэкспресса от Витебского вокзала до аэропорта «Пулково». Комитет по градостроительству и архитектуре сообщил об этом в понедельник.

Публичные слушания продлятся с 27 февраля по 3 марта. Они пройдут для дополнительного информирования населения о подготовке изменений в Генеральный план Петербурга.

Отметим, «Партия Роста» подготовила сводную таблицу, на которой представлены конкретные изменения Генплана в текстовом формате. В ней также указана предыдущая версия плана.

Добавим, ранее аэрокспресс к «Пулково» планировали проложить от Балтийского вокзала. Начало строительства начнется после 2018 года, хотя изначально проект планировали завершить к Чемпионату мира по футболу. Ориентировочная стоимость проекта составляет более 15 млрд рублей.

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