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27.02.17 / 02:36 Новости / Политика / Россия и мир

Путин проведет переговоры с Назарбаевым и Рахмоном

В честь юбилея установления дипломатических отношений

Путин НазарбевПрезидент РФ Владимир Путин проведет переговоры с Нурсултаном Назарбаевым и Эмомали Рахмоном. Об этом в понедельник сообщили в Кремле.

Встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым пройдет в Алма-Ате  в понедельник. Лидеры планируют обсудить актуальные двусторонние вопросы и дальнейшую евразийскую интеграцию.

После посещения столицы Казахстана российский президент в тот же день вылетит в Душанбе. Там он проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По результатам встречи предполагается утверждение семи документов, касающихся двусторонних отношений стран. В том числе может быть совместное заявление президентов.

Из Душанбе Путин отправится в Бишкек. В столице Киргизии его ждет встреча президентом страны Алмазбеком Атамбаевым, которая пройдет во вторник.

Напомним, в апреле-мае 2017 года в Бишкеке пройдет саммит ЕврАзЭС. На нем Путин планирует провести еще одни переговоры с Назарбаевым. Кроме того, ранее в этом месяце президент РФ встретился с президентом Уругвая. Также российский лидер заявил об участии в саммите G20.

По материалам: tass.ru
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