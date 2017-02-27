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27.02.17 / 11:25 Новости / Общество / Россия и мир

«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний рунета

По версии Forbes

рейтинг дорогих

Фото rosgsm.ru

«Яндекс» опередил Mail.Ru Group и Avito в рейтинге самых дорогих компаний российских интернет-компаний Forbes. Журнал опубликовал рейтинг в понедельник.

На первом месте оказался «Яндекс» со стоимостью $7600 млн. За компанией следует Mail.Ru Group со стоимостью $4000 млн и Avito c показателем $2549 млн.

В рейтинг также вошел интернет-магазины Wildberries, Ozon Group, Lamoda и «Юлмарт». На девятом месте рейтинга оказался 2GIS со стоимостью $200 млн.

В рейтинг не вошли компании, которые в основном работают в офлайне. Кроме того, в топе не оценивались компании сферы финтеха и игровой индустрии.

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