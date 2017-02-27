«Росбанк» начал выпускать карты «Мир» Клиентам будут доступны две категории карт

«Росбанк» начал выпускать платежные карты «Мир». Об этом в банке сообщили в понедельник.

Клиентам будут доступны две категории карт национальной платежной системы: классическая и премиальная. Классическую карту можно открыть при оформлении любого пакета банковских услуг, а карта более высокого уровня будет предложена владельцам пакета «Премиальный».

Добавим, счет по карте открывается в рублях. Клиенты «Росбанка» смогут оплачивать покупки на всей территории России. Обслуживание карты в рамках пакета банковских услуг — бесплатно.

Отметим, российскую национальную платежную систему создали в 2015 году. Ранее выпуск карт начали ВТБ и Сбербанк.