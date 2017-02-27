Все новости

27.02.17 / 12:40 Новости / Россия и мир / Финансы

«Росбанк» начал выпускать карты «Мир»

Клиентам будут доступны две категории карт

Росбанк«Росбанк» начал выпускать платежные карты «Мир». Об этом в банке сообщили в понедельник.

Клиентам будут доступны две категории карт национальной платежной системы: классическая и премиальная. Классическую карту можно открыть при оформлении любого пакета банковских услуг, а карта более высокого уровня будет предложена владельцам пакета «Премиальный».

Добавим, счет по карте открывается в рублях. Клиенты «Росбанка» смогут оплачивать покупки на всей территории России. Обслуживание карты в рамках пакета банковских услуг — бесплатно.

Отметим, российскую национальную платежную систему создали в 2015 году. Ранее выпуск карт начали ВТБ и Сбербанк.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017