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27.02.17 / 04:42 Новости / Россия и мир / Финансы

«Роснефть» готова продать Чечне «Грознефтегаз» – СМИ

А также остальное свое имущество общей суммой 12,5 млрд рублей

роснефть (2)«Роснефть» готова продать свою долю в компании «Грознефтегаз» Чечне. Об этом в понедельник сообщили СМИ.

«Роснефть» планирует  продать Чечне 51% акций «Грознефтегаза» стоимостью 11,8 млрд рублей, а также проект НПЗ, который оценили в 725 млн рублей. Общая сумма сделки составит 12,5 млрд рублей.

Активы компании продаются чеченским властям по просьбе главы республики Рамзана Кадырова. Источники отмечают, что одобрение правительства по этому вопросу – вопрос времени. Также источники подчеркивают, что такой вариант может устроить все стороны, так как «Роснефть» не хочет вкладывать деньги в регион, а власти Чечни смогут привлечь зарубежных инвесторов.

Напомним, «Роснефть» — лидирующая в России компания нефтяного сектора. Также она является крупней в мире публичной нефтегазовой корпорацией. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

По материалам: kommersant.ru
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