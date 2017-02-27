«Роснефть» готова продать Чечне «Грознефтегаз» – СМИ А также остальное свое имущество общей суммой 12,5 млрд рублей

«Роснефть» готова продать свою долю в компании «Грознефтегаз» Чечне. Об этом в понедельник сообщили СМИ.

«Роснефть» планирует продать Чечне 51% акций «Грознефтегаза» стоимостью 11,8 млрд рублей, а также проект НПЗ, который оценили в 725 млн рублей. Общая сумма сделки составит 12,5 млрд рублей.

Активы компании продаются чеченским властям по просьбе главы республики Рамзана Кадырова. Источники отмечают, что одобрение правительства по этому вопросу – вопрос времени. Также источники подчеркивают, что такой вариант может устроить все стороны, так как «Роснефть» не хочет вкладывать деньги в регион, а власти Чечни смогут привлечь зарубежных инвесторов.

Напомним, «Роснефть» — лидирующая в России компания нефтяного сектора. Также она является крупней в мире публичной нефтегазовой корпорацией. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.