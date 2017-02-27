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27.02.17 / 16:11 Новости / Россия и мир / Финансы

На Кубани построят сеть электрозаправок

Ее построят в два этапа

На Кубани построят крупнейшую в России сеть специальных станций для зарядки электромобилей. Соглашение о реализации проекта в понедельник подписали на Российском инвестиционном форуме.

Документ подписали вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко и руководство «Объединенной приборостроительной корпорацией» и обществом «Электо». Проект реализуют в два этапа. На первом этапе в Краснодаре установят десять быстрозарядных станций мощностью 50 КвТ с разъемами под любой электрокар. На втором этапе в крае появятся еще 90 станций на крупных дорожных артериях.

Отметим, в реализацию проекта вложат около 1,3 млрд рублей инвестиций. По словам Алексеенко, на Кубани в тестовом режиме также будут осваивать электротакси.

Добавим, форум проходит в Сочи. Он продлится до 28 февраля.

По материалам: rg.ru
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