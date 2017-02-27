США и Франция выполнят наблюдательный полет над территорией России С 27 февраля по 4 матра

Совместная миссия США и Франции выполнит наблюдательный полет над территорией России. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

В заявлении сказано, что полет будет проводиться в рамках Договора об открытом небе. Для этого будут использоваться самолеты ОС-135Б, которые не предназначены для применения оружия и оснащены только сертифицированными аэрофотоаппаратами.

Миссия будет осуществлять наблюдательный полет с 27 февраля по 4 марта по согласованному маршруту. Стартовала миссия с аэродрома Новый города Хабаровска.

Напомним, Договор об открытом небе заключили в 1992 году. В нем принимают участие страны НАТО, Белоруссия, Украина, Финляндия, Швеция, Грузия и Россия. Соглашение сыграло важную роль в укреплении отношений стран после Холодной войны. Российская миссия также произведет в этот период наблюдательный полет в Испании.