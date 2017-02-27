ВТБ и «ВТБ24» с 1 марта снизят ставки по ипотеке Минимум на 1,1%

Банки ВТБ и «ВТБ24» с 1 марта уменьшает ставки по ипотеке. Об этом в банке сообщили в понедельник.

Снижение ставок произойдет на 1,1%. Таким образом, для новостроек этот показатель будет начинаться от 10,4%. Для категории готового жилья – от 10,75%. То есть в кредитах на готовое жилье снижение ставок составит 1,35%.

Ранее «ВТБ24» уменьшил ставки по автокредитам. Изменение условий кредитования коснулось автомобилей с пробегом. Базовые ставки снизили на 2-6%. Займы можно оформлять по ставкам от 13,9%.