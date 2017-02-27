Торги на Московской бирже закрылись падением ММВБ - 2056,46 пункта; РТС - 1117,29 пункта

Торги понедельника на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс ММВБ составил 2056,46 пункта; РТС — 1117,29 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что доллар США волатилен из-за спекуляций накануне выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом. Российские фондовые индексы продолжили нисходящее движение при сохранении ценами на нефть Brent планки в $56 за баррель. В настроениях участников российского фондового рынка чувствуется явное предубеждение к росту, считает Соснова.