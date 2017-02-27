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27.02.17 / 01:22 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп обвинил СМИ и демократов в распространении ложных новостей о его связях с РФ

Это делается, чтобы скрыть поражение на выборах и нелегальные утечки информации

rg.ru трампПрезидент США Дональд Трамп обвинил СМИ и демократов в распространении ложных новостей о его связях с РФ. Об этом в воскресенье президент написал в своем Twitter.

Трамп заявил, что информация о его связях с Россией является ложной. По его мнению, эта информация происходит от демократов и тиражируется американскими масс-медиа. Целью этого, по его мнению, является отвлечение граждан от поражения демократической партии на выборах и от нелегальных утечек информации.

Напомним, американские СМИ регулярно обвиняют президента США в контактах с Россией. Дональд Трамп это категорически отрицает. В Кремле называют эту информация смехотворной. Также Москва отмечает, что данные не подкреплены фактами.

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