Трамп предложит увеличить военные расходы США на $54 млрд Деньги нужны, чтобы «перестроить истощенную военную сферу США»

Президент Америки Дональд Трамп предложит нарастить военные расходы на $54 млрд. Об этом в понедельник сообщил прессе представитель административно-бюджетного управления Белого дома.

В то же время Трамп предлагает сократить другие расходы. По его словам, рост расходов нужен, чтобы «перестроить истощенную военную сферу США». По словам источников агентства Reuters, сумму перераспределят из «необоронных» статей бюджета. Другой собеседник агентства отметил, что средства направят на строительство кораблей, военных самолетов, а также на «укрепление присутствия на ключевых международных водных путях».

Напомним, рост расходов на вооружение был одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Трампа. Ранее он критиковал предыдущего президента США Барака Обаму за недостаточное финансирование оборонной сферы. В 2015 фискальном году военные расходы США составили $598,5 млрд.