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27.02.17 / 16:13 Новости / Петербург и Ленобласть

УФАС предписало администрации Петербурга разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева»

Решение опубликуют в течение десяти дней

логотип петербургаУправление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу предписало городскому комитету по развитию туризма разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева» на создание логотипа Петербурга. Ведомство вынесло такое решение в понедельник.

Антимонопольный орган установил, что комитет нарушил закон о защите конкуренции при заключении контракта со студией. Решение УФАС в полном объеме будет опубликовано в течение десяти дней.

Напомним, на момент заключения контакта «Студия Артемия Лебедева» уже подготовила проект логотипа Петербурга. Смольному работы компании обошлись в один рубль.

Жалобу в УФАС летом прошлого года подала маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры». Организация заявила, что закупка происходила без открытого конкурса.

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