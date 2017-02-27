УФАС предписало администрации Петербурга разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева» Решение опубликуют в течение десяти дней

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу предписало городскому комитету по развитию туризма разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева» на создание логотипа Петербурга. Ведомство вынесло такое решение в понедельник.

Антимонопольный орган установил, что комитет нарушил закон о защите конкуренции при заключении контракта со студией. Решение УФАС в полном объеме будет опубликовано в течение десяти дней.

Напомним, на момент заключения контакта «Студия Артемия Лебедева» уже подготовила проект логотипа Петербурга. Смольному работы компании обошлись в один рубль.

Жалобу в УФАС летом прошлого года подала маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры». Организация заявила, что закупка происходила без открытого конкурса.