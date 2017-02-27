В «Лукойле» рассказали о возможном увеличении добычи нефти в РФ Если не будет продлено соглашение о сокращении производства ОПЕК

Глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов рассказал о возможном увеличении добычи нефти в РФ. Это произошло в понедельник.

По словам Алекперова, если договор о сокращении производства нефти не будет продлен участниками ОПЕК и не входящими в организацию странами, то РФ может нарастить нефтедобычу. Изначально в компании планировали произвести в текущем году больше нефти, чем в прошлом, даже с учетом ограничений. Это может произойти в результате введения в эксплуатацию новых месторождений.

Напомним, страны ОПЕК 30 ноября условились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки – до 32,5 млн баррелей. Государства, не входящие в ОПЕК, также решили снизить добычу в общей сумме на 558 тыс. баррелей в день. Договор заключен на первую половину 2017 года с возможностью продления.