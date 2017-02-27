В Кремле начали отслеживать связь экономических событий и общественных настроений Крупные компании буду отчитываться ежемесячно

В Кремле начали отслеживать связь экономических событий и общественных настроений. Об этом в понедельник сообщили СМИ.

Администрация президента начинает ежемесячное отслеживание ведущих отраслей экономики на наличие событий, способных оказать негативное влияние на общественно-политические и социально-экономические настроения в регионах. Мониторинг будет проходить с апреля 2017 по май 2018 года.

Профильные министерства, в частности Минэнерго, Минтранс и Минпромторг, получили указание каждый месяц предоставлять информацию по всем важным событиям, которые могут вызвать как положительные, так и отрицательные общественные течения. Министерства, в свою очередь, запрашивают у ключевых компаний отчетность о планируемых и вероятных значимых мероприятиях. Эксперты уверены, что это подготовка к президентским выборам 2018 года.

Напомним, в 2018 году в России состоятся выборы президента. О своем желании баллотироваться неоднократно заявлял оппозиционер Алексей Навальный. Владимир Путин официально не объявлял о своем участии в кампании. После выборов в Госдуму 2011 года в России проходили многочисленные акции протеста, обвинявшие власть в фальсификации результатов.