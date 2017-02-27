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27.02.17 / 17:58 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве пройдет выставка «Театр Тарковского. «Гамлет»

Она приурочена к 85-летию режиссера

«Театр Тарковского. «Гамлет» Театральный музей им. Бахрушина открывает выставку «Театр Тарковского. «Гамлет» Москве. Об этом в понедельник сообщили в музее.

Выставка приурочена к 85-летию Андрея Тарковского. Она посвящена первой постановке кинорежиссера в театре «Ленком». Вернисаж состоится 1 марта. Для широкого зрителя экспозиция в Театральном салоне на Тверском бульваре будет открыта до 2 апреля.

Дебют Андрея Тарковского в театре состоялся на сцене московского «Ленкома». Он поставил «Гамлета». Премьера состоялась в 1977 году.

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