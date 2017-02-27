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27.02.17 / 11:10 Новости / Россия и мир / Экономика

Vimpelcom поменяет название на VEON

Из-за запуска новой интернет-платформы

Vimpelcom VEONКомпания Vimpelcom сменит название на VEON. Об этом в холдинге заявили в понедельник.

Это решение 30 марта должен одобрить совет директоров. Смену названия Vimpelcom обусловил запуском новой интернет-платформы. Также во II квартале 2017 года холдинг намерен провести вторичный листинг на Euronext.

В 2016 году чистая прибыль Vimpelcom, приходящаяся на акционеров, составила $2,4 млрд. При этом годом ранее компания получила убыток в размере $655 млн. Выручка в 2016 году упала на 7,5%. Она составила $655 млн.

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