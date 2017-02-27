Клепач спрогнозировал рост ВВП РФ в 2017 году на 1,2% А в 2018-2019 годах – на 3%

Зампред «Внешэкономбанка» Андрей Клепач спрогнозировал, что ВВП России в 2017 году вырастет на 1,2%. Об этом он заявил в понедельник на Российском инвестфоруме в Сочи.

При этом у российского ВВП есть возможность в 2018—2019 годах выйти на рост в 3%. Клепач отметил, что такой потенциал есть.

Напомним, ранее министерство экономического развития России опубликовало прогноз, по которому ВВП России нарастит 0,6% в 2017 года. Причем в ведомстве допускают, что в реальности эта цифра может быть больше. В I полугодии ВВП вырастет минимум на 1%, во II – на 2%. Глава Минфина Антон Силуанов считает возможным рост ВВП в 2017 году вплоть до 1,2%.