Противники храма на берегу Матисова канала в Петербурге готовят письмо Путину Выступают против «прихоти тайного спонсора»

Жители квартала «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе Петербурга, которые выступают против строительства храма на берегу Матисова канала, начали сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. Об этом активисты рассказали АБН во вторник.

Авторы письма просят главу государства запретить в районе строительство храма св. Димитрия Солунского. Они заявляют, что покупали квартиры на этапе строительства «в молодежном микрорайоне, где превалирует уникальный единый европейский архитектурный стиль». По словам авторов письма, инвесторы и городские власти обещали не только не уплотнять район, но и обеспечить его всей необходимой социальной инфраструктурой. Однако поликлиник, детсадов и прочих социальных объектов в районе не хватает. В отличие от религиозных объектов.

«Наши семьи вложили годами накапливаемые сбережения, оформили ипотеку, которую придется выплачивать еще 15-20 лет. Перед покупкой жилья мы в полной мере были ознакомлены с планом застройки, картами, макетами, информационными буклетами, которые сейчас чиновники и лоббисты храма называют „недобросовестной“ рекламой, хотя храм возводится не по желанию китайского партнера, а по прихоти тайного спонсора и протекции министра иностранных дел С. Лаврова, а также при участии учредителей Фонда „Рейс 9268“», — говорится в обращении.

Напомним, ранее жители «Балтийской жемчужины» направили похожее письмо губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. Под ним подписалось 2 тыс. человек.

На берегу Матисова канала могут построить храм-памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Напомним, осенью 2015 года на этой территории разбился самолет с российскими туристами. Причиной его крушения стал теракт. На борту были 224 человека, все они погибли.