Декрет-парадокс: работы нет, но не работать нельзя!

В последнее время у меня сплошные поездки в самые разные уголки страны: Могилев, Белыничи, Полоцк, Гомель, Речица, Докшицы, Гродно… Звонят, приглашают ежедневно: людям нужно вылить возмущение, получить совет, обрести если не помощь, то хоть надежду…

Татьяна Короткевич кандидат в президенты Республики Беларусь (2015)

И все из-за президентского декрета №3, который в народе прозвали «тунеядским». По нему те, кто по каким-то причинам не платит налоги, должны выплатить «сбор» порядка 180 долларов.

По статистике, «тунеядцев» в Беларуси 450 тысяч. В масштабе нашей страны – очень много. Эта армия сформировалась в основном за последние два года. Кризис в экономике повлек за собой резкое падение зарплат и рост безработицы, а деноминация-2016 обернулась подъемом цен…

Только в прошлом году количество рабочих мест сократилось на 100 тысяч! А социальная поддержка со стороны государства параллельно сводится к минимуму. К примеру, пособие по безработице у нас от 1 до 2 базовых величин, а это от 23 до 46 бел. рублей в месяц (11-23 доллара США). К тому же такой мизер можно получать не более квартала...

Таков итог пресловутой белорусской экономической «модели». Она провалилась, но вину за свою неэффективную политику власть переложила на тех, кто вынужден влачить сегодня нищенское существование, уезжать на заработки в Россию, на запад, в США, Китай, Австралию, Новую Зеландию…

Парадоксальный декрет! Из людей выколачивают деньги, угрожая «сутками» и обвиняя в «тунеядстве», хотя работы нет, но не работать – нельзя…

На встречах с чиновниками я доказываю: этот декрет противоречит сразу нескольким статьям конституции, несправедливо обвиняет сотни тысяч граждан в неучастии в государственных расходах и фактически посягает на личностное достоинство и неприкосновенность частной жизни.

Особенно плоха ситуация в регионах, где в семьи пришли сразу по несколько «писем счастья» – уплатите штраф на двух либо трех членов семьи, а ведь работает только один… К тому же и получает он всего 200 рублей! Не поддается здравому смыслу, но обязывают платить матерей-домохозяек, воспитывающих детей инвалидов, тяжело болеющих… Да чем им рассчитываться?! Люди обивают пороги, унижаются: разберитесь, окститесь, но освободили от уплаты сбора за «социальное иждивенчество» лишь 17 процентов «жалобщиков». 88 процентов ограждан отказались платить… Это – шаг, на который они не решались годами.

По моим наблюдениям, период «молчаливого согласия» со всеми перегибами управленческой вертикали закончился – пришел период «активного игнора», началось возрождаться изрядно подзабытое за шесть последних лет уличное сопротивление граждан. Это – реакция общества на то, что Президент, правительство и парламент отказываются признать декрет непродуманным, несостоятельным, отделываясь косметическими правками совсем уж абсурдных положений. А так же ужасной, бесперспективной экономической ситуацией.

Поэтому и я, и наша кампания «Говори правду» продолжаем добиваться отмены Декрета № 3 всеми доступными способами. Поддерживаем людей в их решении сказать «Нет!» несправедливости. Мы проводим общественные слушания в регионах, ходим на приемы к чиновникам и депутатам, помогаем гражданам вести переписку с властью, персонально обращаться к президенту.

Мы также активно поддерживаем идею национального диалога с участием власти, оппозиции, гражданского общества, экспертов. Главная цель такого «круглого стола» – начать реальные экономические реформы, которые дадут людям работу и исправят бедственное положение граждан, особенно в регионах.