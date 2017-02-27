В Петербурге выбрали зампреда комитета по печати Им стал Альберт Садыков

В Петербурге выбрали заместителя председателя комитета по печати. Назначение прошло в понедельник.

Новым зампредом стал Альберт Садыков, ранее работавший замглавы Красногвардейского района. Приказ о его назначении подписан 27 февраля.

Отметим, Альберт Садыков работал в администрации Красногвардейского района с 2013 года. Также он учился в Медународном институте менеджмента и на юридическом факультете СПбГУ. Воевал в Афганистане.

Добавим, помимо Садыкова в комитете работают также три зампреда. Это Любовь Федорова, Александр Дрожжин и Кирилл Смирнов.