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27.02.17 / 19:39 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге выбрали зампреда комитета по печати

Им стал Альберт Садыков

смольный

Фото АБН

В Петербурге выбрали заместителя председателя комитета по печати. Назначение прошло в понедельник.

Новым зампредом стал Альберт Садыков, ранее работавший замглавы Красногвардейского района. Приказ о его назначении подписан 27 февраля.

Отметим, Альберт Садыков работал в администрации Красногвардейского района с 2013 года. Также он учился в Медународном институте менеджмента и на юридическом факультете СПбГУ. Воевал в Афганистане.

Добавим, помимо Садыкова в комитете работают также три зампреда. Это Любовь Федорова, Александр Дрожжин и Кирилл Смирнов.

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